Bundesliga’da perde açılıyor



Manchester United’a transfer olan Bastian Schweinsteiger’in yokluğuna rağmen teknik direktör Pep Guardiola’nın yıldızlar topluluğu şampiyonluğun en güçlü adayı sayılıyor. Bavyera ekibi 14 Mayıs 2016’da mutlu sona ulaşırsa ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluk yaşayan ilk takım olacak.

Lig ikinci Wolfsburg yeni sezonda da Bayern’i şampiyonluk yarışında yalnız bırakmamaya kararlı. İki ay önce Borussia Dortmund karşısında Almanya Kupasını, ay başında da Bayern Münih karşısında Süper Kupa’yı kazanarak kolay yutulur lokma olmadığını göstermişti. Wolfsburglu savunmacı Ricardo Rodriguez “Bayern’e rahat vermeyeceğiz” diyor. Ancak yeşil-beyazlıların ‘yılın futbolcusu’ unvanlı, başarılı oyun kurucusu Kevin de Bruyne paranın cazibesine kapılıp adının sıkça anıldığı Manchester City’ye giderse bu önemli bir kayıp olur.

Avrupa kupalarını hedefleyenler

Kendi beyanlarına göre Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen ayrıca Jürgen Klopp’un halefi Thomas Tuchel yönetimindeki Borussia Dortmund öncelikle yine sezonu Avrupa kupalarına katılabilecekleri bir sırada tamamlama hedefinde olacak. Dortmund ekibi hayal kırıklığı sayılabilecek bir sezonun ardından yeniden kendi gücünü kanıtlamak istiyor. Sarı-siyahlı takımın yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke ise daha iddialı. Watzke; “İlk dört takım arasında yer almak için mücadele vereceğiz ve yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönmek istiyoruz” diyor. Schalke’nin de devler ligi yarışı içinde olup olamayacağı büyük ölçüde seçilmesi birçokları için sürpriz olan yeni teknik direktörü Andre Breitenreiter’in saha içi başarısına bağlı olacak.

‘Ligin dinozoru’ Hamburg ise kendisine şampiyonluktan önce başka bir hedef koymak zorunda. Bundesliga kurulduğundan beri ligden düşmeyen tek takım olan Hamburg, öncelikle bu sezon üst üste üçüncü kez play-off maçı oynayarak ligden düşmekten son anda kurtulan ekip olmak istemiyor. Teknik direktör Bruno Labbadia “Temkinli olmak lazım. Her sezona büyük umutlarla başlanıyor ancak sonu hayal kırıklığı olabiliyor. Bu kez gerçekten farklı bir başlangıç yaparız umudundayım” diyor. Alman hoca Cuma akşamı sezonun açılış maçı olan Bayern Münih karşılaşmasını kastediyor olmalı. Ancak hafta sonunda Almanya Kupası’na birinci turda veda eden ve futbolcularının kazanç belgelerinin de olduğu kulübe ait evrakların bir parka bulunduğu Hamburg ekibi çok da sakin günler geçirmiyor.

Ligin yenileri

Bir yeni gelen bir de geri dönen takım bu sezon Bundesliga’ya renk ve heyecan katmaya çalışacak. İkinci lig şampiyonu FC Ingolstadt 1963’ten beri oynanan Bundesliga’da mücadele edecek 54’üncü takım olacak. Teknik direktör Ralph Hasenhüttl ekibini ligin zayıf takımları arasında görüyor. Ancak bileklerinin hakkıyla birinci lige yükseldiklerini ve bunu en iyi şekilde göstereceklerini sözlerine ekliyor. Ama 2004’te kurulan ve arkasında otomobil üreticisi Audi gibi çok güçlü bir mali sponsorun olduğu düşünüldüğünde Hasenhüttl'in kulübü konusunda mütevazı davrandığı söylenebilir.

Darmstadt 98 içinse durum oldukça farklı. Dirk Schuster yönetimindeki köklü ekipte coşku hakim. Önceki sezon 2’nci lige geçen sezon da 1’nci lige yükselen kulüp büyük bir başarıya imza attı. 1898’de kurulan Darmstadt, 34 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği Bundesliga’da öncelikle ligde kalmaya çalışacak.

Ses getiren transferler

Bundesliga’da bu sezon Bayern Münih dışında kadrosuna yıldız isim katan olmadı. Bavyera ekibinin en çok ses getiren transferi Juventus’un Şilili yıldızı Arturo Vidal oldu. Bayern'in rakipleri genelde sessiz kalırken en önemli transferlerini Bundesliga içinden yaptılar. Wolfsburg, Max Kruse’yi Mönchengladbach’tan büyük umutlarla renklerine bağlarken Schalke kadrosunu Werder Bremen'den Franco di Santo, kupa finalisti Borussia Dortmund ise Bayer Leverkusen'den Gonzalo Castro ile güçlendirdi. Sezonun ilginç transferlerinden biri de eski milli golcü Kevin Kuranyi'nin Bundesliga'ya Hoffenheim formasıyla dönmesi oldu. Dikkat çeken transferlerden biri de Hannover 96'nın adı yıllardır Türk takımlarıyla anılan milli Türk oyuncu Mevlüt Erdinç'i Saint Etienne'den kadrosuna katmasıydı.

Teknoloji devrede

Bu sezondan itibaren ilk kez Bundesliga’da ‘gol çizgisi teknolojisi’ uygulanacak. Stadyumlara yerleştirilen ve birçok kameradan oluşan “Hawk Eye” adlı sistemle artık gol mü değil mi? tartışmaları son bulacak. Son Almanya Kupası finalinde kullanılan sistem için Alman Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Herbert Fandel “daha iyisi yok” ifadesini kullanıyor.

İlk haftanın programı

Bundesliga'da 2015-2016 sezonu cuma akşamı (14 Ağustos) son şampiyon Bayern Münih ile Hamburg arasında yapılacak karşılaşmayla açılacak, program şöyle;

14 Ağustos Cuma, TSİ 21:30

Bayern Münih – Hamburg

15 Ağustos Cumartesi, TSİ 16:30

Mainz – FC Ingolstadt

SV Darmstadt – Hannover

Bayer Leverkusen – Hoffenheim

Augsburg – Hertha Berlin

Werder Bremen – Schalke

Borussia Dortmund – Mönchengladbach (TSİ 19:30)

16 Ağustos Pazar

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (TSİ 16:30)

Stuttgart – FC Köln (TSİ 18:30)