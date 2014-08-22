Bundesliga'da dernek dönemi kapanıyor



Dernek statüsüyle son şampiyonluğunu 2007 yılında kazanan VfB Stuttgart kulübü bir ekonomik dönüşümün eşiğinde. Kulübün, borsada işlem gören bir şirkete dönüştürülmesi ve halka açılması hedefleniyor. Hisselerin yüzde 25'inin satışından 70 milyon euro gelir elde edilmesi planlanıyor. Ana hissedarın dev otomotiv şirketi Daimler olması bekleniyor; şirket marka isminin stadyumda kullanılması için de ödeme yapmaya başladı.

Hamburg SV kulübü de Stuttgart'ın izinden gitmeyi planlıyor, Hertha BSC Berlin ise bunu çoktan yaptı ve hisselerin bir bölümünü 60 milyon euro karşılığında yatırımcı KKR'e sattı. Hamburg Dünya Ekonomi Enstitüsü'nden spor ekonomisi uzmanı Henning Vöpel şu değerlendirmeyi yapıyor: “Derneklerin çok azının klasik bir dernek gibi hareket ettiği bir gelişme yaşıyoruz. Rekabet gücünü artırabilmek ve yeni mali kaynaklar bulabilmek için hukuki statülerini değiştiriyorlar.”

Bağımsız karar almak mümkün mü?

Bu konuda öncü kurum ise FC Bayern Münih. Sayısız şampiyonluğu bulunan ekip, finansal açıdan da Bundesliga içinde zirvede. Bayern Münih anonim şirketi, 2002 yılında kuruldu. Dev şirketler Adidas, Aliianz ve Audi şu anda şirketin hisselerinin yüzde 24,9'unu elinde bulunduruyor. Sigorta şirketi Allianz sadece yüzde 8,3'lük kendi hisse payı için 110 milyon euro ödedi. Henning Vöpel, avantajlı gibi görünen bu yöntemin bazı tehlikeleri beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor: “Tehlike şurada; hisse sahipleri dernek ve transfer politikasına müdahale edebilir.”

Örneğin Hamburger SV bunun bir örneğini yaşıyor. Ana hissedar lojistik alanında faaliyet gösteren Kühne&Nagel şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı milyarder Klaus-Michael Kühne'nin onayı olmadan kulüp ne bir sportif direktör atayabiliyor, ne de yeni oyuncu transfer edebiliyor. Diğer kulüpler arasında da benzer şekilde büyük hissedarların kararlarına bağlı durumda olanların bulunduğu dile getiriliyor.

Dernekler alt sıralarda

Hala dernek statüsünü koruyan kulüpleri görmek için ise Bundesliga'da lig sıralamasının alt kısımlarına bakmak gerekiyor. Örneğin Augsburg, Mainz, Freiburg ve Paderborn gibi kulüpler hala dernek statüsünde. Henning Vöpel, “Mainz ve Freiburg gibi klasik derneklerin iyi bir yönetim, iyi kararlar aracılığıyla hala iyi bir iş çıkardığı fakat ona rağmen geri sıralarda kaldıklarını tespit etik. Kalıcı olarak yukarı sıralara sıçramayı başaramıyorlar" şeklinde konuşuyor.

Vöpel'e göre, Bundesliga kulüplerinin tescilli dernek olduğu dönem yavaş yavaş geride kalıyor. Vöpel, Bundesliga'da ticarileşme eğiliminin artacağı görüşünde. Spor ekonomisi uzmanı, bu sürecin her kulübü etkileyeceğine dikkat çekiyor.