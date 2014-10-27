Bundesliga’da 9’uncu haftanın ardından



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 9'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı. Pazar günü oynanan lider Bayern Münih'in ikinci sıradaki Mönchengladbach'a konuk olduğu mücadele 0-0 berabere sona erdi ve taraflar puanları paylaştı. Mönchengladbach güçlü rakibi karşısında etkili bir futbol sergiledi ancak milli kaleci Manuel Neuer'i geçemedi. 21 puanla liderliğini devam ettiren Bayern Münih'in altı maçlık galibiyet serisi bu maçla sona ermiş oldu. Bavyera ekibi 13 resmi maçtır yenilmezken 17 puanla lideri takibini sürdüren Lucien Favre'ın takımı Gladbach ise yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Ligde yükselişini sürdüren Wolfsburg, pazarın bir diğer mücadelesinde Mainz'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleşti. Naldo (15.), Perisic (59.) ve Caligiuri'nin (87.) golleriyle sonuca giden yeşil-beyazlılar Mainz'a da ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Dortmund'da kriz devam ediyor

Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını lige yansıtamıyor. Sarı-siyahlılar hafta içinde Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından ligde konuk ettiği Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover'e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçtaki tek golü 62'nci dakikada Hiroshi Kiyotake serbest vuruştan atarken Hannover forması giyen Ceyhun Gülselam 89'uncu dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Son altı haftadır kazanamayan Jürgen Klopp yönetimindeki Dortmund bu sürede sadece 1 puan toplayabildi ve puan cetvelinde 15'nci sıraya kadar indi.

Galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Haftanın önemli bir başka mücadelesinde Bayer Leverkusen güçlü rakibi Schalke'yi 1-0 yenerek gözünü yeniden zirve mücadelesine çevirdi. Maçtaki tek golü Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu serbest vuruştan kaydetti (53). Bitime beş dakika kala Schalkeli Kirchhoff'a sert bir faul yapan Leverkusenli savunmacı Jedvaj kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Schalke yeni teknik direktörü di Matteo yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

Haftanın en gollü maçında Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 5-4 yendi. Ağların dokuz kez havalandığı maçta Stuttgart teknik direktörü Armin Veh eski takımı karşısında kazanarak Stuttgart'a bu sezon ilk dış saha galibiyetini hediye etti. Frankfurtlu Haris Seferovic sportmenlik dışı hareketi nedeniyle bitime dört dakika kala kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sezona iyi başlayan Hoffenheim, ligin yeni takımı Paderborn'u 1-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Maçtaki tek golü Volland kaydederken (73.) ev sahibi takım 5'inci dakikada Rudy ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Halil Altıntop'un da gol attığı maçta Augsburg Freiburg'u 2-0 yendi. Hertha Berlin ise Hamburg'u 3-0 yenerken Änis Ben-Hatira attığı iki golle eski takımı karşısında alınan galibiyetin mimarlarından oldu.

Bremen'de fatura Dutt'a kesildi

Dokuzuncu haftanın açılış maçında Werder Bremen Köln'ü konuk ettiği maçta rakibine 1-0 yenilerek son sırada kaldı. Ligin köklü takımlarından olan Werder Bremen dokuz hafta sonunda dört beraberlik, 5 mağlubiyet alırken Köln yenilgisi teknik direktör Robin Dutt'un sonu oldu. Cumartesi günü Alman teknik adamın görevine son verilirken yerine U23 takımı teknik direktörü Viktor Skripnik getirildi.

9'uncu haftanın sonuçları

Werder Bremen 0 – Köln 1

Borussia Dortmund 0 – Hannover 1

Augsburg 2 – Freiburg 0

Hoffenheim 1 – Paderborn 0

Hertha Berlin 3 – Hamburg 0

Eintracht Frankfurt 4 – Stuttgart 5

Bayer Leverkusen 1 – Schalke 0

Wolfsburg 3 – Mainz 0

Mönchengladbach 0 – Bayern Münih 0

Puan durumu

1.Bayern Münih 21

2.Mönchengladbach 17

3.Wolfsburg 17

Hoffenheim 17

----------------------------------

16.Hamburg 6

17.Freiburg 5

18.Werder Bremen 4

10'uncu haftanın programı

31 Ekim Cuma, TSİ 21:30

Schalke – Augsburg

01 Kasım Cumartesi, TSİ 16:30

Mainz – Werder Bremen

Hannover – Eintracht Frankfurt

Stuttgart - Wolfsburg

Hamburg – Bayer Leverkusen

Bayern Münih – Borussia Dortmund (TSİ 19:30)

02 Kasım Pazar

Mönchengladbach – Hoffenheim (TSİ 16:30)

Köln – Freiburg (TSİ 18:30)

Paderborn – Hertha Berlin (TSİ 18:30)