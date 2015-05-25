Bundesliga’da 34’üncü haftanın ardından



Alman birinci futbol ligi Bundseliga'da 2014-2015 sezonu Cumartesi günü oynanan 34'üncü hafta maçlarıyla tamamlandı ve heyecanın son haftaya kadar sürdüğü alt sıralarda da tablo netleşti. Ligin köklü takımlarından Stuttgart, kümede kalma mücadelesinde doğrudan rakibi Paderborn'u sahasında 2-1 yenerek sezonu 36 puanla 14'üncü sırada tamamladı ve ligde kaldı. Paderborn (üst resim) ise sezon başında tarihinde ilk kez yükseldiği 1'inci lige sezon sonunda veda etmek zorunda kaldı. Stuttgart'ta beklendiği gibi teknik direktör Huub Stevens sezonun bitimiyle birlikte görevinden ayrılma kararı aldı.

Schalke'de hayal kırıklığı

Bundesliga kurulduğundan beri hiç küme düşmeyen Hamburg da 34'üncü hafta maçında ağırladığı Schalke karşısında 2-0 galip gelerek sezonu 35 puanla 16'ncılıkla tamamladı ve şimdilik ligde kaldı. Zira kuzey Almanya ekibi tamamen kurtuluşunu ilan edebilmek için ikinci ligi üçüncü sırada tamamlayan Karlsruhe ile 2 maç üzerinden baraj karşılaşmalarına çıkacak. Hamburg geçen yıl da sezonu 15'inci sırada tamamlamış ve Greuther Fürth karşısında aldığı 0-0'lık ve 1-1'lik sonuçlarla ligde kalmıştı. Schalke ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak hedeflerinden uzak kaldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Schalke teknik direktör Roberto Di Matteo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Sportif direktör Horst Heldt'in koltuğu da sağlam değil. Öte yandan Schalke'nin Avrupa Ligi'ne doğrudan mı ya da eleme turundan mı katılacağı, ezeli rakibi Dortmund'un kupa finalinde, Wolfsburg karşısında alacağı sonuca bağlı.

Kötü gidişatı durdurabilmek için sezonun bitimine 5 hafta kala teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son vererek yerine Michael Frontzeck'i getiren Hannover de korkulu rüya gördüğü ligde tutunmayı başardı. Hannover düşme hattındaki doğrudan rakibi Freiburg'u 2-1 yenerek sezonu 37 puanla 13'üncü sırada bitirdi. Aşağı Saksonya ekibi Frontzeck yönetiminde oynadığı sezonun son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Frontzeck'in gelecek sezon da takımın başında kalması bekleniyor. Rakibine kaybeden Freiburg ise ikinci ligin yolunu tuttu.

Düşme tehlikesi olan bir başka ekip Hertha Berlin ise Hoffenheim karşısında 2-1 kaybetmesine rağmen alt sıralarda alınan diğer sonuçlar sayesinde ligde kalmayı başardı. Sezonu Hamburg gibi 35 puanla tamamlayan başkent ekibi averajla 15'inci sırada yer aldı.

Gol kralı Alexander Meier

Köln deplasmanında 2-2 berabere kalan Wolfsburg, sezonu 69 puanla ikinci sırada tamamladı. Mönchengladbach ise ligi 3'üncü sırada bitirdi. Lucien Favre'ın ekibi sezonun son haftasında Augsburg'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Gladbach, Bayern Münih ve Wolfsburg gibi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Etkileyici bir sezonu geride bırakan Augsburg ise beşinci olarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Mönchengladbach ile son haftalarda sıkı bir üçüncülük mücadelesine giren Bayer Leverkusen ise Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi ve ligi dördüncü tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılacak. Eintracht Frankfurt'un golcü oyuncusu Alexander Meier, sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giymemesine rağmen attığı 19 golle Bundesliga'da 2014-2015 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Leverkusen maçının bitiş düdüğüyle Meier, taraftarlarının alkışları arasında gol krallığı ödülünü havaya kaldırdı.

Sezonun ikinci yarısına puan cetvelinin son sırasında giren Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 3-2 yenerek ligi 7'inci sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni garantiledi. Sarı-siyahlılar Almanya kupası finalini kazanırsa kupa şampiyon olarak doğrudan, kaybetmesi durumunda da rakibi Wolfsburg Şampiyonlar Ligi'ne gideceğinden yine Avrupa Ligi elemelerine katılacak. Teknik direktör Jürgen Klopp sahasında taraftarlarının karşısına son kez çıkarken Signal Iduna Park'ta duygusal anlar yaşandı. Klopp 30 Mayıs'taki kupa finalinde Dortmund takımyla son kez sahaya çıkacak. Aktif futbolculuk yaşamını noktalama kararı alan Dortmund'un tecrübeli ismi Sebastian Kehl de taraftarlarına veda etti.

Bayern şampiyonluğu kutladı

Bundesliga şampiyonluğunu haftalar öncesinde garantileyen Bayern Münih, son hafta maçında Mainz'ı 2-0'lık sonuçla geçti ve pazar günü geleneksel olduğu üzere Münih belediye binasının balkonunda şampiyonluğu kutladı. Bayern Münih'li futbolcular taraftarlarıyla 25'inci şampiyonluğu kupayı havaya kaldırarak kutladı.

Bundesliga'nın yeni takımları

İkinci ligde de sezon Pazar günü oynanan maçlarla tamamladı. Ligi ilk sırada bitiren ve birinci lige çıkmayı daha önce garantileyen Ingolstadt'ın ardından St.Pauli engelini 1-0'lık sonuçla geçerek ikinci olan Darmstadt da gelecek sezon 1'inci Bundesliga'da mücadele etmeye hak kazandı. Karlsruhe ise 1860 Münih karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle sezonu üçüncü sırada tamamladı. Karlsruhe birinci lige çıkabilmek için birinci ligin 16'ncısı Hamburg ile 28 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde iki baraj maçı oynayacak.