Bundesliga’da 2’nci haftanın ardından



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da ikinci hafta maçları tamamlandı. Pazar günü oynanan karşılaşmada ligin yeni takımı Ingolstadt’a konuk olan Borussia Dortmund, ilk yarısında birçok fırsattan yararlanamadığı maçta rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Matthias Ginter (55.), penaltıdan Marco Reus (60.), Shinji Kagawa (84.) ve Pierre-Emerick Aubameyang’ın (90+1) golleriyle sonuca giden Dortmund ekibi 6 puanlı Bayern Münih ve Bayer Leverkusen’in önünde averajla liderliğe yükseldi. Böylece Thomas Tuchel yeni takımı Dortmund başında çıktığı 6’ncı resmi maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Pazarın diğer mücadelesinde Mönchengladbach, Mainz’a 2-1 yenilerek sezonun ikinci haftasından da puan çıkaramadı. Gladbach rakibi karşısında geçen sezonun göze hoş gelen futbolundan uzak bir görüntü çizerken tarihindeki ikinci en kötü sezon başlangıcını yaptı. Mainz’ın gollerini Jairo (42.) ve Christian Clemens (78.) atarken teknik direktör Lucien Favre yönetiminde 150. Bundesliga maçına çıkan ev sahibi takıma puan getirmeye yetmeyen golü Patrick Herrmann (54.) kaydetti.

Bayern Münih şansının da yardımıyla 10 kişi kaldığı Hoffenheim deplasmanından 2-1’lik skorla 3 puan çıkarmayı başardı. Son şampiyon henüz 8’inci saniyede Kevin Volland’ın golüyle lig tarihinin en erken golünü yiyerek geriye düşmesine rağmen devrenin bitimine kısa süre kala Thomas Müller’in ayağından beraberliği sağladı (41.). İkinci yarıda ev sahibi takım öne geçme şansını değerlendiremedi. Jerome Boateng’in ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasının ardından kazanılan penaltıyı Eugen Polanski direğe nişanladı (74.). Tecrübesini konuşturan Bayern 90’da Lewandowski’nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezona puan kaybıyla başlayan Hamburg, bu hafta Stuttgart’ı 3-2 yenerek taraftarlarını sevindirdi. Kuzey Almanya ekibi son beş dakikasına kadar 2-1 geride götürdüğü sahasındaki maçı Lasogga (84.) ve Djourou’nun (89.) golleriyle çevirdi ve ilk puanlarını aldı.

Bir Hakan Çalhanoğlu klasiği

Bayer Leverkusen, Hannover engelini tek golle geçti. Kırmızı-siyahlılara deplasmanda 3 puanı getiren golü Hakan Çalhanoğlu şık bir serbest vuruşla kaydetti. Bayer Leverkusen ikinci hafta sonunda 6 puan ve averajla 3’üncü sırada yer aldı.

Köln’ün, lig ikincisi Wolfsburg’u ağırladığı mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı. İlk yarım saati düşük tempoda geçen maçta hızlı bir atak geliştiren ev sahibi takım Simon Zoller’in golüyle öne geçti (30.). Köln ekibi ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremeyince bitime 7 dakika kala oyuna sonradan giren Niklas Bendtner konuk takıma beraberliği getirdi (83.). Manchester City ile anlaştığı iddia edilen Kevin De Bruyne Wolfsburg adına uzatma dakikalarında bulduğu önemli fırsatı değerlendiremeyince taraflar puanları paylaştı.

Teknik direktör Andre Breitenreiter yönetiminde sahasında çıktığı ilk maçta ligin yeni takımı Darmstadt’ı konuk eden Schalke beraberlikten öteye geçemedi ve maç 1-1 sona erdi. Konuk takım Konstantin Rausch ile golü erken bulurken (9.), Schalke bu gole ikinci yarının başında adı Juventus ile anılan Julian Draxler ile karşılık verdi (47.). Kalan dakikalarda her iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

Eintracht Frankfurt’u ikinci haftayı da puansız kapatmaktan Marco Russ’un bitime kısa süre kala attığı gol kurtardı (86.). Eintracht Frankfurt ile Ausgburg'u karşı karşıya getiren mücadele haftanın 1-1 sona eren 4 maçından biriydi. İlk yarıda hızlı gelişen bir atakta Francisco Caiubi'nin golüyle (23.) üstünlüğü yakalayan konuk takım daha sonra bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hertha Berlin ile Werder Bremen 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da 3. Haftanın programı

28 Ağustos Cuma, TSİ 21:30

Wolfsburg – Schalke

29 Ağustos Cumartesi, TSİ 16:30

Darmstadt – Hoffenheim

Mainz – Hannover

Augsburg – Ingolstadt

Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Köln – Hamburg

Bayern Münih – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

30 Ağustos Pazar

Borussia Dortmund – Hertha Berlin (TSİ 16:30)

Werder Bremen – Mönchengladbach (TSİ 18:30)