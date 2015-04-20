Bundesliga’da 29’uncu haftanın ardından



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 29’uncu hafta, pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Hoffenheim deplasmanında 2-0 kazanan Bayern Münih, takipçisi Wolfsburg’un Schalke’ye puan kaptırmasıyla farkı biraz daha açtı. Bavyera ekibi Şampiyonlar Ligi’nde alınan 3-1’lik Porto yenilgisi ve ardından 37 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt’ın istifası sonrası çıktığı maçta sonuca kolay gitti. Maçın gollerini Sebastian Rode (38.) ve Andreas Beck kendi kalesine (90+3) attı. Bayern sezonun bitimine 5 hafta kala Wolfsburg’un 12 puan farkla önünde 73 puanla liderliğini devam ettirdi.

Wolfsburg ise pazar günün oynanan maçta sahasında Schalke ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım genç Leroy Sane’nin güzel golüyle öne geçerken (53.) daha fazla gol fırsatı yakalayan ev sahibi takım Kevin de Bruyne’nin tek golüyle yetindi (78.). Schalke en azından UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak azminde.

Hamburg’da Labbadia da çare olamadı

Wolfsburg’un ardından Şampiyonlar Ligi’nin son doğrudan katılım sırası olan üçüncülük için çekişmeli bir yarışa giren iki takımdan Bayer Leverkusen cuma günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 0-0 berabere kalan 3’üncü sıradaki Mönchengladbach’ın puan kaybını iyi değerlendirdi. Kırmızı-siyahlılar Hannover'i Ömer Toprak (20.), Julian Brandt (40.), Kyriakos Papadopoulos (49.) ve Stefan Kießling’in golleriyle (70.) 4-0 yenerek 54 puan ve averajla 3’üncü sıraya yükseldi. Bu mağlubiyet ise Hannover’de teknik direktör Tayfun Korkut’un sonu oldu (en üst resim). Kulüp pazartesi günü yaptığı açıklamada Korkut’un görevine son verildiğini duyurdu. 13 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Hannover'in düşme hattı ile arasındaki puan farkı ikiye indi.

Hamburg’daki teknik direktör değişikliği de kötü gidişata çare olmadı. Kuzey Almanya ekibi pazar günü yeni teknik direktörü Bruno Labbadia yönetiminde çıktığı maçta bir başka kuzey ekibi Werder Bremen'e deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Hamburg 9 haftadır kazanamıyor ve 25 puanla puan cetvelinin son sırasında. Öte yandan altı maçtır gol atamayan takım yeni bir negatif kulüp rekoru kırdı. Maçtaki tek golü penaltıdan Franco di Santo attı (84.). Ceza alanı içinde Zlatko Junuzovic’i düşürerek penaltıya sebebiyet veren Hamburglu Valon Behrami kırmızı kartla oyun dışı kaldı (83.). Bremen bu sonuçla Bundesliga tarihinde sahasındaki 500'üncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Borussia Dortmund ise Klopp’un sezon sonundaki ayrılık haberinden 3 gün sonra çıktığı maçta son sıralardaki Paderborn’a 3-0’la üstünlük sağladı. Sarı-siyahlıların gollerini Henrich Mchitarjan (48.), Pierre-Emerick Aubameyang (55.) ve Shinji Kagawa (80.) attı. Sezonun ilk yarısında kümede kalmanın hesaplarını yapan Dortmund, 36 puanla 9’uncu sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çevirdi.

Alt sıralardan kurtulma çabasındaki bir başka ekip Freiburg ise sahasındaki maçta Mainz’a 3-2 yenilerek çok önemli puanlar kaybetti. Konuk takım Shinji Okazaki’nin 2 (39./45.) ve Yunus Mallı'nın golleriyle sonuca gitti (83). Admir Mehmedi (80.) ve Jonathan Schmid’in golleri (90.) Freiburg’a puan getirmeye yetmedi.

Hertha Berlin ile Köln’ü karşı karşıya getiren mücadele başladığı gibi golsüz sona ererken Stuttgart iyi bir mücadele sergilediği Augsburg deplasmanında şanssız bir yenilgi aldı. Rakibine 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar puan cetvelinde 17’nci sırada kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Timo Werder (7.) ve Raul Bobadilla (73.), Stuttgart'ın golünü Daniel Ginczek (22.) attı.

Bundesliga'da 30'uncu haftanın programı

24 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Mainz – Schalke

25 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Hannover – Hoffenheim

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Stuttgart – Freiburg

Köln – Bayer Leverkusen

Hamburg – Augsburg

Bayer Münih – Herha Berlin (TSİ 19:30)

26 Nisan Pazar

Paderborn – Werder Bremen (TSİ 16:30)

Mönchengladbach – Wolfsburg (TSİ 18:30)