Bundesliga’da 26’ncı hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 26'ncı haftası lider Bayern'in sahasında yaklaşık 1 yıl sonra aldığı ilk mağlubiyetle sona erdi. Mönchengladbach pazar günkü maçta Bayern Münih'i sahasında 2-0 yendi. Raffael'in rakip fileleri iki kez havalandırdığı maçta (30./77.) milli kaleci Manuel Neuer, ilk golde yaptığı tecrübesine yakışmayan hatayla taraftarlarını şaşırttı.

Taktik ustası Lucien Favre'ın güçlü rakibi karşısındaki oyun anlayışı şansla birleşince Mönchengladbach'ın ligdeki yenilmezlik serisi altı haftaya çıktı. Bayern Münih sahasındaki son yenilgisini Nisan 2014'te 3-0'lık skorla Borussia Dortmund'tan almıştı. Bu sonuçla Bayern'in liderlikteki, Gladbach'ın da üçüncülükteki yerini değişmedi.

Lider'in kaybettiği haftada takipçisi Wolfsburg beraberlikten öteye geçemedi. Pazarın diğer mücadelesinde ‘Kurtlar' Mainz ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Inter karşısında zorlu bir mücadele veren Dieter Hecking'in takımı Mainzlı Niko Bungert'in 7'nci dakikadaki kafa golüne ikinci yarıda Luiz Gustova ile karşılık verdi (61.). Üç haftadır kaybetmeyen Mainz'ın 11'incilikteki yeri değişmedi. İkinci sıradaki Wolfsburg'un lider Bayern ile arasındaki puan farkı 10'a indi.

Stuttgart'tan hayat belirtisi

Haftanın en mutlu takımı lig sonuncusu Stuttgart oldu. Huub Stevens'ın takımı geriye düştüğü maçta Eintracht Frankfurt'u 3-1 yenerek 9 hafta sonra tek maçtan 3 puan çıkarabildi. Frankfurtlu Seferoviç'in golüyle geriye düşen Stuttgart'ta Dainel Ginczek (64./66.) iki golüyle maçı çevirdi, skoru Alexandru Maxim belirledi (80.). Stuttgart son sıradan kurtulamasa da ligde kalma adına önümüzdeki haftalar için hem moral depoladı hem de 27 Eylül 2014'ten beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren bir başka ekip Freiburg da Jonathan Schmid (71.) ve Nils Petersen'in (84.) golleriyle Augsburg'u yenerek haftayı 3 puanla kapattı ve son sıradaki Stuttgart'la arasındaki puan farkı 2 olarak kalsa da Paderborn'un puan kaybetmesiyle doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikten kurtulup 15'nci sıraya tırmandı. Ligin yeni takımı Paderborn sahasındaki maçta Hoffenheim ile 0-0 berabere kalarak 17'nci sıraya geriledi.

Tayfun Korkut takımının başında

Sezonun ikinci yarısının en kötü takımı olan Hannover, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund karşısında iyi bir mücadele sergilese de sahadan 3-2 yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Sarı-siyahlılar Pierre-Emerick Aubameyang'ın 2 (19./62.) ve Shinji Kagawa'nın (57.) golleriyle sonuca giderken Lars Stindl'ın 2 golü (31./82.) Hannover'e puan getirmeye yetmedi. Ev sahibi takım 55'nci dakikada Bittencourt'un ikinci sarı kartını görmesi nedeniyle güçlü rakibi karşısında uzun süre 10 kişi mücadele etti. Hannover'de yönetim kötü gidişat nedeniyle ayrılacağı konuşulan teknik direktör Tayfun Korkut ile yaptığı toplantı sonrası Türk teknik adamın görevinin başında olduğunu ve yönetimin kendisine güvendiğini açıkladı. 10 haftadır kazanamayan Hannover 27 puanla 14'üncü sırada.

Köln geriye düştüğü sahasındaki maçta Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı. Bremen Davie Selke'nin 27'nci dakikada attığı golle öne geçerken ev sahibi takımın kaptanı Matthias Lehmann bitime 2 dakika kala kaydettiği penaltı golüyle Köln'e beraberliği getirdi (88.).

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hamburg, sahasında Hertha Berlin'e 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek golü 84'üncü dakikada Sebastian Langkamp attı. Ev sahibi takımda Cleber 81'nci dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Altı haftadır kazanamayan ve doğrudan düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Hamburg'da yönetim son yenilgi üzerine tedbir olarak teknik direktörü değiştirdi. Pazar günkü toplantıda alınan kararla Joe Zinnbauer'in görevine son verilerek teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar profesyonel futbolcu direktörü Peter Knäbel getirildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları nedeniyle gelecek hafta sonu Avrupa liglerinde olduğu gibi Bundesliga'da da maç yok. 27'nci hafta karşılaşmaları 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak. Program şöyle;

4 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Freiburg – Köln

Hoffenheim – Mönchengladbach

Werder Bremen – Mainz

Eintracht Frankfurt – Hannover

Wolfsburg – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Hamburg

Borussia Dortmund – Bayer München (19:30)

5 Nisan Pazar

Augsburg – Schalke(TSİ 16:30)

Hertha Berlin – Paderborn (TSİ 18:30)