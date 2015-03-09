Bundesliga’da 24'üncü hafta böyle geçti



Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 24'üncü hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanan iki maçla tamamlandı. Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Köln rakibini 4-2'lik skorla yenerek ligde tutunma adına çok önemli puanlar topladı. Ev sahibi takım 50 bin kişinin izlediği maçta Brezilyalı Deyverson'in golüyle öne geçti (28.). Frankfurt bu gole ikinci yarıda Alex Meier ile karşılık verdi ve maça yeniden denge geldi (58.). Marcel Risse'nin golüyle (üst resim) yeniden öne geçen Köln (73.), oyuna sonradan giren Yuya Osaka'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti (79.). Hızlı gelişen bir atakta Anthony Ujah skoru 4-1'e getirdi (82.). Konuk takımın golcü oyuncusu Meier penaltı golüyle maçın 4-2'lik skorunu belirledi (90+3). Meier böylece ligdeki gol sayısını 18'e yükselterek gol krallığı yarışında tek başına zirvede yer aldı. Penaltıya sebebiyet veren savunmacı Kevin Wimmer kırmızı kartla oyun dışı kalınca (90+2) Köln maçı 10 kişi tamamladı. Köln bu maça kadar sezon başından sahasında taraftarına sadece 5 gol izletebilmişti.

Pazar gününün diğer mücadelesinde Bayer Leverkusen Padernborn'u deplasmanda maçın son çeyreğinde bulduğu gollerle 3-0 yendi. Kırmızı-siyahlılar rakibini oyuna sonradan giren Kyriakos Papadopoulos (73.) ve Heung-Min Son'un 2 golüyle (84./90+3) mağlup etti. 14 bin seyirci arasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu da vardı. Ağustos 2014'ten sonra ilk kez 4 resmi maçından üst üste galibiyetle ayrılan Bayer Leverkusen bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında önemli puanlar aldı. 4'üncü sıradaki yeri değişmeyen Leverkusen ekibinin üçüncü sıradaki Mönchengladbach ile arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Bayern arayı açtı

Puan cetvelinin zirvesinde Bayern Münih var. Bavyera ekibi cumartesi günü oynanan maçta, Hannover deplasmanında 3-1 kazandı ve ikinci Wolfsburg ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Zira ‘Kurtlar' Augsburg karşısında beklemediği bir sonuç alarak rakibine 1-0 mağlup oldu. Sahasında Augsburg'a 3 puanı getiren golü penaltıdan Dominik Kohr kaydetti (63.).

Borussia Mönchengladbach ise 2-0 öne geçtiği Mainz deplasmanında bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik sonuca razı oldu. Ev sahibi takım Raffael'in gollerine (27./67.) Geis (73.) ve Okazaki (77.) ile karşılık verdi.

Borussia Dortmund'un 4 maçlık galibiyet serisi Hamburg deplasmanında aldığı 0-0'lık skorla son buldu. Salı günü Dynamo Dresden ile oynanan kupa maçında sahayı sakatlanarak terk eden Marco Reus Hamburg karşısında sürpriz bir şekilde takımdaki yerini aldı. Ancak onun da çabası skoru değiştirmeye yetmedi. Dortmund'un ezeli rakibi Schalke ise bu hafta rahat bir galibiyet aldı. Mavi-beyazlılar Hoffenheim karşısıda sahadan Christian Fuchs (12.) ve Max Meyer'in golleriyle (41./54.) 3-1 galip ayrıldı. Konuk takımın şeref sayısını Kevin Volland (73.) kaydetti.

Werder Bremen kupadan elenmesinin üzüntüsünü ligde aldığı galibiyetle unuttu. Yeşil-beyazlılar alt sıralardaki Freiburg'u 1-0 yendi. Franco Di Santo haftanın en güzel gollerinden birini atarak (35.) takımına 3 puanı getirdi. 33 puana ulaşan Werder Bremen ligden düşme korkusunu neredeyse tamamen atlattı.

Stevens takımın başında kaldı

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında son sıradaki Stuttgart ile Hertha Berlin 0-0 berabere kaldı. Bu maç sonrası Stuttgart'a 12 maçta sadece 2 galibiyet kazandırabilmiş olan teknik direktör Huub Stevens'ın görevine son verilmesi bekleniyordu. Ancak kulübün yönetim kurulu üyesi Robin Dutt yaptığı açıklamada Stevens'ın görevinin başında olduğunu bildirdi.

25'nci haftanın programı

13 Mart Cuma, TSİ 21:30

Bayer Leverkusen – Stuttgart

14 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Hertha Berlin – Schalke

Augsburg – Mainz

Hoffenheim – Hamburg

Werder Bremen – Bayern Münih

Eintracht Frankfurt – Paderborn

Borussia Dortmund – Köln (TSİ 19:30)

15 Mart Pazar

Wolfsburg – Freiburg (TSİ 16:30)

Mönchengladbach – Hannover (TSİ 18:30)