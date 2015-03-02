Bundesliga’da 23’üncü hafta böyle geçti



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 23'üncü hafta karşılaşmaları hafta sonunda tamamlandı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta ikinci sıradaki Wolfsburg Pazar günü Werder Bremen'i sahasında 5-3 yendi. 40 bin kişinin izlediği maçın devre arasında soyunma odasına 3-2 yenik giren konuk Wolfsburg ikinci yarının başında formda golcüsü Bas Dost'un (üst resim) 2 golüyle (48./51.) maçı çevirdi. Caligiuri'nin skoru belirleyen golünün de pasını veren Hollandalı yıldız 8 puan farkla da olsa takımının lider Bayern'in en yakın takipçisi kalmasını sağladı. Wolfsburg bu sonuçla ligde 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak yeni bir kulüp rekoru kırdı. Werder Bremen ise sezonun ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Avrupa Kupalarına şanssız bir şekilde veda eden Mönchengladbach Bundesliga'daki iyi gidişini sürdürüyor. ‘Taylar' Paderborn'u 2-0 yenerek bu sezon bir Avrupa kupası karşılaşmasından sonra ligde ilk kez maç kazandı. Mönchengladbach bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sırası olan üçüncülükteki yerini korurken dördüncü sırayla arasındaki puan farkını da 4'e yükseltti. Lige bu sezon yükselen Paderborn ise son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı ve puan cetvelinde ilk kez 16'ncı sıraya indi.

Derbinin galibi Dortmund

Haftanın derbi mücadelesinde Borussia Dortmund Schalke'yi 3-0 yenerek rakibi karşısında son 17 yılın en farklı derbi galibiyetini aldı. 146'ncı buluşmada golleri Pierre-Emerick Aubameyang (78.), Henrich Mhitarjan (80.) ve Marco Reus (86.) attı. Sezonun ikinci yarısına son sırada başlayan Dortmund ekibi bu sonuçla ilk kez ligde üst üste dördüncü maçını da kazanarak puan cetvelinde 10'uncu sıraya kadar yükseldi.

Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetten 3 gün sonra ligdeki kötü gidişatını da sonlandırdı. Kırmızı-siyahlılar Freiburg'u Simon Rolfes'in tek golüyle (33.) 1-0 yenerek dördüncülüğü Schalke'den devraldı.

Hertha Berlin ise önemli bir galibiyet alarak doğrudan düşme sırası olan 17'ncilikteki yerini Freiburg'a terk etti ve 14'üncü sıraya kadar yükseldi. Başkent ekibi Augsburg'u 1-0 yenerek üç maç sonra taraftarlarına sahasında galibiyet izletti.

Hannover'de 2 kırmızı kart

Şiddetle puana ihtiyacı olan son sıradaki Stuttgart da haftayı Hannover deplasmanında aldığı 1 puanla kapattı. 1-1 biten maçı her iki takım da 10 kişi tamamladı. Sinirlerin gerildiği son dakikalarda Stuttgartlı Martin Harnik doğrudan kırmızı, Hannover'den de Stindl ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü (90). Tayfun Korkut'un takımı Hannover bu beraberlikle kulüp tarihinde sahasında alacağı 200'üncü galibiyet fırsatını kaçırmış oldu. Son sıradaki Stuttgart'ın yeri değişmedi.

Hoffenheim, sahasında ağırladığı Mainz'ı 2-0 yenerek Bundesliga'da ilk kez rakibine üstünlük sağladı. Bir hafta önceki derbi mücadelesinde Eintracht Frankfurt'u yenerek dikkatleri çeken Mainz Hoffenheim karşısında önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Meier farkı

Eintracht Frankfurt'ta Alexander Meier fark yaratmaya devam ediyor. Tecrübeli golcü, eski takımı Hamburg karşısında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle takımının sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasını sağladı. Konuk takımda Matthias Ostrzolek ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce (64.) Hamburg sahada yaklaşık yarım saat 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Meier uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı da gole çevirseydi gol krallığı yarışında 17 golle lider durumda bulunan Arjen Robben ile gol sayısını eşitleyecekti.

Lider kazanmaya devam ediyor

23'üncü hafta Cuma günkü Bayern Münih – Köln maçıyla açılmıştı. Bayern Münih kulübün 115'inci kuruluş yıldönümünde sahasında oynadığı maçta Köln'ü 4-1 yendi. Bavyera ekibinin gollerini Bastian Schweinsteiger (3.), Franck Ribery (10.), Arjen Robben (67.) ve Robert Lewandowski (75) attı. Köln'ün tek golünü Anthony Ujah kayetti (45+1).

24'üncü haftanın programı

6 Mart Cuma, TSİ 21:30

Stuttgart – Hertha Berlin

7 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Augsburg – Wolfsburg

Schalke – Hoffenheim

Freiburg – Werder Bremen

Hannover – Bayern Münih

Hamburg – Borussia Dortmund

Mainz – Mönchengladbach (TSİ 19:30)

8 Mart Pazar

Köln – Eintracht Frankfurt (TSİ 16:30)

Paderborn – Bayer Leverkusen (TSİ 18:30)