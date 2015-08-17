Bundesliga’da 1’inci haftanın ardından



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 2015-2016 sezonu Cuma günü son şampiyon Bayern Münih ile Hamburg arasında oynanan maçla açıldı. Son üç sezonun şampiyonu Bayern, bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu rakibini 5-0 yenerek kanıtladı.

43 yıl sonra gelen fark

75 bin kişinin izlediği 53’üncü sezonun ilk maçında ev sahibi takımın gollerini Medhi Benatia (27.), Robert Lewandowski (53.), Thomas Müller (69./73.) ve yeni transfer Douglas Costa (87.) attı. Golcü Lewandowski “Tabi ki memnunuz. Hamburg ilk yarıda oldukça kapandı. 2-0’dan sonra maçı kopardık ve daha fazla skor üretebildik derken skora iki golle katkı sağlayan Thomas Müller de (üst resim) “Son yıllarda ne kadar şampiyonluklar yaşamış olsak da başarıya aç olduğumuzu yine gösterdik” dedi. Bayern Münih ilk hafta sonunda averajla liderliğe oturdu. Bavyera ekibi bu kadar farklı bir sezon başlangıcı skorunu son olarak 43 yıl önce 1972/73 sezonunda yine 5-0’lık skorla Oberhausen karşısında elde etmişti.

Borussia Dortmund da yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile lige hızlı başladı. Sarı-siyahlılar evindeki maçta Mönchengladbach’ı 4-0 mağlup etti. Rakibi karşısında hırslı ve istekli bir futbol sergileyerek güçlü günlerine dönüş sinyali veren Borussia Dortmund Marco Reus (15.), Pierre-Emerick Aubameyang (21.) ve Henrich Mchitarjan’in (33./50.) golleriyle sonuca gitti.

Schalke ise yeni teknik direktörü Andre Breitenreiter yönetiminde çıktığı ilk maçta iyi bir performans sergiledi ve Werder Bremen’i deplasmanda 3-0 yendi. Mavi-beyazlılar Bremenli Gebre Selassie’nin kendi kalesine attığı golle (34.) öne geçerken Eric-Maxim Choupo-Moting (68.) ve Klaas Jan Huntelaar’ın golleri (85.) maçın skorunu belirledi. Schalke bu sonuçla aynı zamanda 2015 yılındaki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Maçı kazanan Schalke Matija Nastasic’i kaybetti. Bremenli Levin Öztunalı ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Sırp oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Bayer Leverkusen Salı günü Lazio ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının provasını Hoffenheim karşısında başarılı bir şekilde verdi. Kırmızı-siyahlılar geriye düştüğü maçı Stefan Kießling (45.) ve Julian Brandt’ın (71.) golleriyle çevirdi. Yeni transferi Kevin Kuranyi ile maça başlayan konuk takım Steven Zube ile erken bir gol bulsa da (5.) maçtan puan çıkaramadı.

Ingolstadt'tan sürpriz

Ingolstadt Bundesliga tarihindeki ilk maçına deplasmanda aldığı galibiyetle başladı ve haftanın sürprizine imza attı. Ligin yeni takımı, Mainz’ı Lukas Hinterseer’in golüyle (66.) yendi. 33 yıl sonra bir kez daha Bundesliga sevinci yaşayan sezonun bir başka yeni ekibi Darmstadt ise Hannover’i ağırladığı maçta aldığı 2-2’lik sonuçla 1 puana razı oldu. Ev sahibi takım Marcel Heller’in golleriyle sonuca giderken (31./54.) Hannover’in gollerini Charlison Benschop (48.) ve Aytaç Sulu (62.) kendi kalesine attı. Günün şanssız ismi olan Darmstadt kaptanı Aytaç Sulu bir de penaltıya sebebiyet verirken Hannover'in yeni transferi Mevlüt Erdinç penaltı atışını gole çeviremedi (59.).

Geçen sezonun sıkıntılı takımı Hertha Berlin bu sezona Augsburg deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetin moraliyle başladı. Ancak bu skorda ev sahibi takımdan Raul Bobadilla’nın ilk yarının uzatmalarında ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasının da etkisi vardı. Augsburg ikinci yarının tamamında 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Başkent ekibi 3 puanı ikinci yarının hemen başında Salomon Kalou’nun penaltı golüyle elde etti. Roy Beerens de 66’ncı dakikada ikinci sarı kartını görünce konuk takım da 10 kişi kaldı ancak son düdüğe kadar skoru korumasını bildi.

Wolfsburg ve Köln kazandı

Pazar’ın maçlarında lig ikincisi Wolfsburg zorlandığı maçta Eintracht Frankfurt’u 2-1 yendi ve sezona 3 puanla başladı. ‘Kurtlar’a galibiyeti getiren golleri Ivan Perisic (13.) ve Bas Dost (17.) atarken konuk takımın tek sayısı Stefan Reinartz’tan (19.) geldi. Adı Manchester City ile anılan Kevin de Bruyne kötü bir performans sergilerken 75’inci dakikada yerini Aaron Hunt’a bıraktı.

Stuttgart ise yine şeytanın bacağını kıramadı. Köln’ü sahasında ağırladığı maçlarda 1996’dan beri yenemeyen Stuttgart bu kez de rakibine 3-1’lik skorla boyun eğdi. 75 dakikası golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi takım daha istekli ve daha çok pozisyon bulan taraf olsa da sonuca gitmeyi başaramadı. Köln’ün gollerini penaltıdan yeni transfer Anthony Modeste (75.), oyuna sonradan giren Simon Zoller (77.) ve uzatma dakikalarında yine oyuna ikinci yarıda dahil olan Yuya Osako atarken (90+2) Stuttgart’ın tek sayısını Daniel Didavi penaltıdan kaydetti (79.).

Bundesliga’da 2’nci haftanın programı

21 Ağustos Cuma, TSİ 21:30

Hertha Berlin – Werder Bremen

22 Ağustos Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Darmstadt

Hannover – Bayer Leverkusen

Hoffenheim – Bayern Münih

Köln – Wolfsburg

Eintracht Frankfurt – Augsburg

Hamburg – Stuttgart (TSİ 19:30)

23 Ağustos Pazar

Ingolstadt – Borussia Dortmund (TSİ 16:30)

Mönchengladbach – Mainz (TSİ 18:30)