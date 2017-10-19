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Spor

Bulkaz'dan Uşak'a başarı sözü

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ne Yeşilgiresun Belediyespor ve Tofaş mağlubiyetleriyle kötü başlayan Muratbey Uşak'ta Başantrenör Ozan Bulkaz toparlanacaklarını söyledi

19 Ekim 2017 15:49

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ne Yeşilgiresun Belediyespor ve Tofaş mağlubiyetleriyle kötü başlayan Muratbey Uşak\'ta Başantrenör Ozan Bulkaz toparlanacaklarını söyledi.
Solomon ve Miles\'ın sakatlıklarının kendilerini olumsuz etkilediğine değinen Bulkaz, \"Üst üste yenilgiler aldık ama bir şekilde üstesinden geleceğiz. İki sakat oyuncumuzun aramızda olmaması büyük handikap yarattı. Yeni gelen oyuncularımızın da bir an önce istenilen seviyeye geleceğine inanıyorum. Biz tüm zorlukların üstesinden gelmeyi biliriz\" diye konuştu.
Takım kaptanı Mutlu Akpınar ise çok yeni bir ekip olduklarını dile getirerek, \"2 haftada elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, adaptasyon sorunumuz var\" dedi. İlk hafta Yeşilgiresun Belediyespor\'la oynanan maçta sakatlanan, İzmir\'de yeniden sağlık kontrolünden geçen ABD\'li Miles\'ın çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Solomon\'un uzun süre oynayamayacak olması nedeniyle Ofoegbu\'yu transfer eden Uşak temsilcisi, yine iyileşme süreci uzun sürecek Miles\'la yolları ayırıp yerine transfer yapmayı planlıyor. 


 

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