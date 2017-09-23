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Spor

Bulgaristan'da madayla şov

Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)-- BULGARİSTAN'ın Stara Zagora kentinde dün başlayan 27'nci Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününe 40 madalya alan Türk kadın atlatler damga vurdu

23 Eylül 2017 16:57

Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)-- BULGARİSTAN\'ın Stara Zagora kentinde dün başlayan 27\'nci Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası\'nın ilk gününe 40 madalya alan Türk kadın atlatler damga vurdu. Yarışlara 12 ülkeden 655 sporcu katılırken, kadın atletlerimiz ilk günde 10 altın, 14 gümüş ve 16 bronz madalya ile pistte fırtına gibi esti. Veteran atletlerimizden Necla Aker, cirit ve çekiç atmada yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu. Yarışmaları izlemeye gelen Bulgaristan\'da yaşayan Türkler, seramoni töreni sırasında tribünde üzerinde, \"Yurtta Sulh Cihanda Sulh\" ve \"Atam Devrimlerinin İzindeyiz\" yazılı Atatürk posterleri açtı. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 27 kadın, 55 erkek atlet temsil ediyor. 

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