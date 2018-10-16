Bülent Tezcan'ın acı günü

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan\'ın eşi Süheyla Tezcan\'ın anneannesi 92 yaşındaki Ayşe Sevgi, yaşamını yitirdi. Ayşe Sevgi, bugün toprağa verildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan\'ın eşi Süheyla Tezcan\'ın anneannesi 4 çocuk annesi Ayşe Sevgi, kalp ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle 18 gün boyunca Nazilli ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gördü. Ayşe Sevgi, dün akşam, yaşamını yitirdi. Ayşe Sevgi\'nin ölüm haberini Ankara\'da öğrenen Bülent Tezcan, cenaze töreni için Aydın\'ın Kuyucak ilçesine geldi. Ayşe Sevgi\'nin bugün hastane morgundan alınan cenazesi, helallik alınması için Kuyucak\'ın Yeni Mahalle Arif İzgi Caddesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Ardından cenaze, Hasanoğlu Camii\'ne götürüldü. Öğlende kılınan namazın ardından Ayşe Sevgi, Kurtuluş Mahallesi\'ndeki kabristanda son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya, Didim Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Deniz Atabay, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, Söke Belediye Başkanı CHP\'li Süleyman Toyran\'ın yanı sıra CHP\'li ilçe başkanları ve birçok partili de cenaze törenine katıldı.

FOTOĞRAFLI