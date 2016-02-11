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Bugün: FETÖ'cüler hastane kaçırdı!

"SGK müfettişleri, FETÖ’nün kaçırdığı hastanenin yeniden açılmaması için çalışma başlattı"

11 Şubat 2016 11:49

İktidara yakınlığıyla bilinen Bugün gazetesi, SGK ile anlaşmaları iptal edilen Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi'ndeki tıbbi cihazların kaçırıldığını, hastanenin başka bir isimle ve farklı bir ilde açılması için harekete geçildiğini iddia etti. Gazete, bu iddiayı "FETÖ hastane kaçırdı" başlığıyla manşetine taşıdı.

Yayımlanan haberde, hastanedeki tüm tıbbi cihazlar ile diğer malzemelerin Eskişehir ve Erzurum’a kaçırıldığını öne sürüldü.

Özlem Özdiberk'in imzasıyla yayımlanan (11 Şubat 2016) haber şöyle:

"Fethullahçı Terör Örgütü’ne ( FETÖ) milyonlarca lira gelir sağladığı tespit edilen ve bu yüzden SGK ile anlaşmaları iptal edilen Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi boşaltılarak tıbbi cihazları kaçırıldı. Kapısına kilit vurulan hastanenin başka bir isimle ve farklı bir ilde açılması için harekete geçildi. SGK müfettişleri, FETÖ’nün kaçırdığı hastanenin yeniden açılmaması için çalışma başlattı.

  FETÖ ile ilgili devam eden soruşturmalar kapsamında örgütün ciddi mali kaynaklarından olan 25 hastanenin SGK ile anlaşmaları iptal edilmişti. Her yılFETÖ’ye 400 milyon gelir sağladığı tespit edilen hastaneler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yapılan işlemler sonucu büyük bir darbe yedi. Buna karşılık olarak yeniden SGK ile anlaşma sağlamaya çalışanFETÖ’nün hastaneleri şu an iflasın eşiğinde. 
 
Çalışma ruhsatı vermediği için SGK’ya açtıkları davalardan da bir sonuç alamayan örgüt çareyi kaçmakta buldu. Bunun en somut örneğine ise Ankara’da rastlandı. bugün, FETÖ’nün hastane oyununu deşifre etti. Savcılığın yürüttüğü tahkikat kapsamında ulaşılan bilgilere göre, FETÖ’nün Ankara’da üç şubesi bulunan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi’nin Demetevler’deki 7 katlı binası, tamamen boşaltılarak kapısına kilit vuruldu. Devletle bağı kesilen ve artık vatandaşın tedavi olmaya gitmediği hastanedeki tüm tıbbi cihazlar ile diğer malzemelerin Eskişehir ve Erzurum’a kaçırıldığı belirtildi.
 
FETÖ’nün bu iki ilde başka isimlerle kriptolu bir şekilde açacağı hastaneler üzerinden yeniden milyonlar kazanarak örgüte finans sağlama peşinde olduğu ileri sürüldü. SGK müfettişleri şimdi Eskişehir ve Erzurum’da açılması planlanan hastanelerin peşine düştü.  
 

Şifa da kapatılmıştı
 

İzmir’de FETÖ’ye bağlı Şifa Üniversitesi'nin 8 tıp merkezi ve polikliniği de örgüte finans sağladığı için kapatılmıştı. Tıp merkezleri 2011-2014 arasında devletten aldıkları ücretleri de geri ödeyecek"
 

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