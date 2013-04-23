Bugün 23 Nisan, kitap okudukça neşe dolar insan

1995 yılında Barselona’da toplanan Dünya Yayıncılar Birliği Kongresi'nde alınan kararla 23 Nisan günü her yıl “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Aynı yıl UNESCO tarafından da 23 Nisan “Dünya Kitap Günü” olarak kabul edildi.

23 Nisan tarihinin seçilmesinde Cervantes, Shakespeare, Vega, Nabokov gibi birçok ünlü yazarın doğum ya da ölüm günü olması etkili olurken, bu kutlamanın amacı, kitabın ve okuma alışkanlığının önemini vurgulamak, okumayı özendirmek; yayına, yayın hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygıyı teşvik etmek; kitabın, uluslar arasında kültür alışverişini sağlayan, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü geliştiren niteliğiyle de dünya barışına hizmet etmek.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova da Dünya Kitap Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Kitapların insanları bir araya getirmek ve daha iyi bir gelecek kurma hayallerimizi aktarmak gibi bir gücü vardır. Kitaplar; dünyaya eğitim, bilim, bilgi ve kültürü yayma konusundaki en büyük yardımcımız. 2013 yılının UNESCO tarafından ‘Dünya Kitap Başkenti’ seçilen Bangkok’ta imkanları kısıtlı genç insanların da kitap okumasını sağlamak için geliştirdiğimiz programların başlangıcını yaptık. Kitapların zenginliğine herkesin ulaşmasını sağlayarak hem kültürel çeşitliliği artırmak hem de entelektüel değerleri korumak mümkün. Bu konudaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmek için başta Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association), Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (International Booksellers’ Federation) ve Uluslararası Kütüphaneler Birlikleri ve Enstitüleri Federasyonu (International Federation of Library Associations and Institutions) başta olmak üzere pek çok kurumla işbirliği yapıyoruz...” ifadelerini kullandı.



Kitap okuma alışkanlığının gittikçe azaldığı, özellikle gençlerin ve çocukların hemen hiç kitap okumadığı bir dünyada böyle bir gün çok önemli elbette. Dünya Kitap Günü’nde sevdiklerimize armağan edeceğimiz bir kitap belki de onların okuma alışkanlığı kazanmasında, kitaplarla tekrar buluşmasında küçük ama önemli bir adım olacak...