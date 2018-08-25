Buffon'a kulübe yolu gözüktü

Paris Saint Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Gianluigi Buffon'un ligde iki hafta yedek bekleyeceğini ve bu süreçte kaleyi Alphonse Areola'nın koruyacağını açıkladı.

Bein Sports'un haberine göre, Thomas Tuchel, "Harika bir profesyonel" olarak nitelediği Buffon'un üç maçta da başarılı bir performans sergileyip sahaya karakter koyduğunu, ancak Angers ve Reims maçlarında ritim bulması için kaleyi Areola'ya teslim edeceğini belirtti.

Juventus'ta geçirdiği 17 yılın ardından bu yaz Paris Saint Germain'e katılan Buffon, bu sezon üç resmi maçta da kaleyi korurken yalnızca bir gol yemişti.

