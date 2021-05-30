Buffon'dan Şenol Güneş'e imzalı forma

İtalya tarihinin en önemli kalecilerinden olan Gianluigi Buffon, takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla kendisi gibi eski bir kaleci olan Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş’e imzalı formasını gönderdi.

43 yaşında futbol yaşantısına devam eden İtalya'nın ve Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Çizme ekibinde birlikte forma giydiği temsilcimiz Merih Demiral aracılığıyla kendisi gibi eski bir kaleci olan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e imzalı formasını gönderdi.

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Paylaşımda, "İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e gönderdi" denildi.