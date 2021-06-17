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Spor

Buffon, 20 yıl sonra Parma'da

17 Haziran 2021 14:19

Parma, Juventus'tan ayrılan 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'u renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Superman geri döndü" başlığıyla verilen transfer duyurusunda, 43 yaşındaki file bekçisinin yeniden Parma adına ter dökeceği açıklandı.

 Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği ve 1994 yılında A Takım'a çıktığı Parma'da 7 sezon boy göstermiş, 2001 yazında Juventus'un yolunu tutmuştu.

 Bir sezonluk PSG deneyiminin ardından Juventus'a dönen başarılı file bekçisi, siyah-beyazlı ekiple neredeyse 20 yılı bulan serüvenine bu yaz son vermişti.

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