T24 LogoT24 Logo
Gündem

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

25 Aralık 2018 12:39

BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO\'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHADeniz Otobüsleri BUDODeniz OtobüsleriMarmara DeniziBUDOBursa MudanyaEminönüSirkeci 08EminönüSirkeciBursa Mudanya 09EminönüSirkeci 09ArmutluEminönüSirkeci 11Bursa Mudanya İDO 07BandırmaYenikapıBostancı 07
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24