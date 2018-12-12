BUDO deniz otobüsü seferleri iptal

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BUDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sabah başlayan iptallere olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Eminönü/Sirkeci 17.00 ve 19.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 18.00 ve 20.00 seferleri de eklendi. BUDO\'nun Mudanya-Eminönü/Sirkeci 14.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 15.30, Eminönü/Sirkeci-Armutlu 15.30 ve Armutlu-Mudanya 16.55 seferleri de iptal edilmişti. Bölgede kuvvetli rüzgar etkilil oluyor.

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