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Budanan ağaçların dalları yakacak oldu

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kent merkezinde budanan ağaçların dallarını kışın ısınmada soba kullanan yoksullar tarafından toplanarak evlere götürüldü

01 Ocak 2018 18:24

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kent merkezinde budanan ağaçların dallarını kışın ısınmada soba kullanan yoksullar tarafından toplanarak evlere götürüldü.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce dün merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Caddesi\'nde yapılan ağaç budama işi, fakirlere yaradı. Belediye ekiplerince budanan ağaçlardan kesilen dallar mahalleli kadınlar tarafından toplandı. Şehitlik Mahallesi\'nde oturan Sultan Sevinç, evde yakacak odunu olmadığı için komşularının kendisine söylemesiyle ağaçların budandığı caddeye geldiğini belirtirek, \"Sabah komşum kapımı çaldı, Belediyenin ağaç budadığını söyleyince geldim. Bu çalı çırpılar tandırda ekmek pişirirken ve sobada yakmak için çok iyi iş görüyor. Her sene bu vakitlerde ağaç buduyorlar ve biz de bu çalı çırpıları evimize taşıyoruz. Kimimiz sobada yakmak üzere, kimimiz tandır için götürüyoruz\" dedi.

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