Buca'ya ünlüler akın edecek

İZMİR, (DHA)

Türk futbolunun unutulmaz efsane isimleri perşembe günü Buca Belediyesi Spor Tesisleri\'nin açılışında bir araya gelecek. Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan, Ayhan Akman, Mehmet Yılmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi eski futbolculardan oluşan \'Ünlüler Takımı\' ile Bucaspor\'un unutulmaz oyuncuları Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül, Cumhur Kaçar, İbrahim Çetin, Yasin Avcı ve Hayrettin Demirbaş\'tan oluşan \'Efsaneler Takımı\' açılış organizasyonunda dostluk maçı için sahaya çıkacak. Yengün Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Buca Belediyesi Spor Tesisleri\'ndeki organizasyon saat 16.00\'da başlayacak. Efsaneler Takımı\'nda Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da yer alacak.

