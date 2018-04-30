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Spor

Bucaspor'un kritik haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 öne geçtiği maçta Kastamonuspor 1966'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, bitime 1 hafta kala 33 puanla yeniden düşme hattına girdi

30 Nisan 2018 15:29

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 2-0 öne geçtiği maçta Kastamonuspor 1966\'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, bitime 1 hafta kala 33 puanla yeniden düşme hattına girdi. 
Kastamonu\'da büyük avantajı kaçıran sarı-lacivertliler, kümede kalma yolunda çok ağır yara aldı. Rakiplerinden Amed Sportif\'in 3, Tuzlaspor ve Bodrumspor\'un da 2 puan gerisine düşen Bucaspor, şansını zora soktu. En son 1989-1990 sezonunda TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele eden Bucaspor, 28 yıl sonra aynı kategoriye dönme tehlikesi yaşamaya başladı. Bu hafta sahasında hiçbir iddiası kalmayan Etimesgut Belediyespor\'la karşılaşacak Bucaspor lige tutunma hesapları yapmaya başladı. İzmir temsilcisi, rakibini yenemezse kesin olarak küme düşecek.
Kendi kaderini kendi çizemeyecek olan Bucaspor\'a kümede kalması için sadece kazanmak yetmeyecek. Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor\'la kıyasıya yarışa giren sarı-lacivertliler 3 puan alsa dahi kulağını rakiplerine çevirecek. Buca, lige tutunabilmek için öncelikle ikili averajda üstün olduğu 35 puanlı Tuzlaspor\'un Sarıyer, karşısında mutlak kaybını bekleyecek. Tuzlaspor rakibinden puan alamazsa Bucaspor kazandığı takdirde yoluna TFF 2\'nci Lig\'de devam edecek. Buca galip gelirse Bodrum\'un düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor\'a mağlup olması halinde de ligde kalışını ilan edebilecek. 
Bucaspor, Amed Sportif\'in Tokatspor\'a yenilmesi durumunda da az da olsa umutlanacak. Buca, ikili averajda eşit olduğu Amed\'in Tokatspor\'a yenilmesi halinde Etimesgut\'u çok farklı mağlup ederse ligde kalacak. Buca, Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor\'la 36\'la puana ulaşıp 4\'lü averaja kalırsa en az puanı topladığı için küme düşecek. İzmir temsilcisi rakipleriyle olası bir üçlü averaj halinde de TFF 2. Lig\'e mendil sallayacak. Yine Amed Sportif, Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarını kazandığı takdirde Buca kazansa bile lige veda eden 3\'üncü takım olacak.  
 

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