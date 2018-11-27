Bucaspor'un jokeri Ömer

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Fatsa Belediyespor\'la 1-1 berabere kalıp 1 haftalık aranın ardından yeniden düşme potasına gerileyen Bucaspor\'da teknik direktör Algun Erdem stoperde oynayan Ömer Kanberoğlu\'nu santrforda değerlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden genç defans oyuncusunu bu bölgeye koymak zorunda kalan Erdem, yaptığı hamlenin karşılığını aldı. Ömer maçın 90+4\'üncü dakikasında attığı kafa golüyle Bucaspor\'u adeta ipten aldı. Takımına 1 puan kazandıran Ömer\'in gelecek haftalarda da eksiklere göre forvette görev yapabileceği bildirildi.