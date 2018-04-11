Bucaspor'un güvencesi evi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 6-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Bucaspor, kalan 4 maçın 3\'ünü evinde oynayacak.

Pazar günü şampiyonluk adaylarından Afjet Afyonspor\'u konuk edecek sarı-lacivertliler diğer hafta ise İzmir derbisinde Menemen Belediyespor\'la taraftarı önünde karşılaşacak. Sezonun son deplasmanında Kastamonuspor 1966\'nın karşısına çıkacak İzmir ekibi, Yeni Buca Stadı\'nda oynayacağı Etimesgut Belediyespor müsabakasıyla sezona nokta koyacak.

Teknik direktör Aytekin Sümbül, iç sahada kesinlikle kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, \"Rakip kim olursa olsun kazanmalıyız. Lige tutunmak için kader maçlarına çıkacağız\" dedi.

Fikstürün lehlerine göründüğünü ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını anlatan Sümbül, \"Sınırdaki Tuzlaspor\'la aramızda 2, diğer rakiplerimiz Bodrumspor ve Amed Sportif\'le de 3 puan fark var. Kalan haftalarda çok şey değişebilir. Biz kazandıkça, rakiplerimizin takılacağına inanıyorum. Kesinlikle hata yapma lüksümüz yok\" açıklamasını yaptı.

