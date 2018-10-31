Bucaspor'un Başkent kabusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Pazar günü deplasmanda Ankara Adliyespor\'la karşılaşacak olan son sıradaki Bucaspor, rakibini mağlup ederek Başkent\'teki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanlarında son galibiyetini 14 Ekim 2012\'de Ankaragücü\'ne karşı aldı. İzmir temsilcisi o tarihte 1\'inci Lig\'de Ankaragücü\'nü 5-1 mağlup ettikten sonra Başkent\'te çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Bucaspor bu 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Buca ekibi bu periyotta kalesinde 22 gol görürken, sadece 7 gol atabildi.

Bucaspor, 1\'inci Lig\'de 2013-14 sezonunda Osmanlıspor\'a deplasmanda 1-0, 2014-15\'te ise 5-1 mağlup oldu.

İzmir ekibi 2\' nci Lig\'de 2015-16\'da Ankaragücü\'yle gurbette 2-2 berabere kalırken, Ankara Demirspor\'a 2-1, Keçiörengücü\'ne 3-0 kaybetti. Sarı lacivertli ekip 2016-17\'de Başkent\'te Hacettepespor\'a 2-0, Keçiörengücü\'ne 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Bucaspor, geçen sezon Etimesgut Belediyespor\'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken, Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı. Bucaspor bu hafta kazanması halinde 2212 gün sonra Ankara\'dan İzmir\'e 3 puanla dönmüş olacak.