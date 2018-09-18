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Spor

Bucaspor'dan taraftara çağrı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu

18 Eylül 2018 16:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Cizrespor\'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçı öncesi taraftara destek çağrısında bulundu. 
Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, tamamı altyapı patentli oyuncularla mücadele ettiklerini belirterek, \"Çocuklarımız her geçen gün kendilerini buluyorlar. Cizre\'de 2-0 öne geçip galibiyete çok yaklaşmıştık ancak olmadı. Şimdi bu takıma sahip çıkma zamanı. Taraftarımız her zaman olduğu gibi stadımızdaki yerini alsın. Gençlerimize destek verdiğimiz sürece başarı gelecek\" dedi. 

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