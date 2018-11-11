Bucaspor'dan müthiş çıkış

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk 9 maçta 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak son sıraya demir atan Bucaspor, son 3 haftada 3 galibiyet elde ederek müthiş bir çıkış yakaladı. Üst üste Karacabey Belediyespor, Ankara Adliyespor (D) ve Muğlaspor\'u yenerek 12 puana ulaşan İzmir ekibi düşme hattından kurtulamamasına rağmen gözünü üst sıralara çevirdi. İç sahadaki 2-1\'lik Muğlaspor galibiyetini Başkan Cihan Aktaş, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar hepbirlikte kutlarken, altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden sarı-lacivertliler rakiplerine gözdağı verdi.

Güzel bir hava yakaladıklarını belirten teknik direktör Algun Erdem, \"Alınan galibiyetlerle yeniden canlandık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu yükün altından kalkacaklar. Fiziksel ve mental anlamda iyi durumdayız. Hedefimiz ilk yarıyı 17-20 puan arasında tamamlamak\" dedi.

Ergenlikten yeni çıkmış 18 yaşındaki futbolcularla mücadele etmenin kolay olmadığını ifade eden teknik patron Erdem, \"Travmatik bir dönemden çıkmak kolay olmadı. Sistemli, bilimden ve psikolojiden faydalanarak takımın teknik ve taktik durumunu düzelttik. Ekibimle yoğun mesai harcadık. Tesislerden çıkmadık. Gençlere onların iyi birer oyuncu olduğunu anlattık, bunu onlara inandırdık. Yemelerini, içmelerini, uykularına kadar her şeyi programladık. Takımdaşlığı da sağlayınca işler yoluna girdi. Şımarmadan yolumuza devam edeceğiz. Rakiplerimizin artık bize saygı duyacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Öte yandan 1461 Trabzon deplasmanı öncesi stoper Ömer cezalı duruma düşerken, iyileşerek uzun süre sonra forma giyen Çağlayan\'ın sağ diz dış yan bağındaki sakatlığının nüksettiği öğrenildi.