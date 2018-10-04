Bucaspor'dan Kepoğlu açıklaması

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan düşme potasındaki Bucaspor\'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar hafta başında ayrılırken, yönetim kararın perde arkasını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"Hocamız, başkanımız Cihan Aktaş tarafından kulübe davet edilmiştir. Hocamız ise izin günü olmasını neden göstererek görüşmeyi ertelemek istemiştir. Futbolun doğal akışı gereği mevcut teknik ekibin görevinin sonlandırılması, yeni bir teknik ekibin göreve başlama sürecine girilmesi ve yüz yüze görüşmeyi hocamızın ertelemesi nedeniyle kulübümüz kararı telefon görüşmesi ile bildirilmek zorunda kalmıştır\" ifadeleri kullanıldı.

Ayrılığın sportif nedenlerden dolayı olduğunu ifade eden yönetim, \"Sezon öncesinde futbolcularımızı bilen, futbolcularımızla iyi bir uyum yakaladığını düşündüğümüz Yüksel Kepoğlu ile hazırlıkları planladık. Ancak sahamızdaki Serik Belediyespor maçının hemen sonrasında takımımızın genç ve gelecek vaat eden yıldızlara sahip olmakla birlikte potansiyelini sahaya ve puan tablosuna yansıtamaması nedeniyle teknik direktörümüzden acil önlemler istenmiştir. Bağcılarspor ile oynanan müsabakada da bu durumun yinelenmesi üzerine teknik heyet değişikliği zorunlu hale gelmiştir. Zor günümüzde bizleri bırakmayan hocamıza akademideki eski görevi teklif edilmiş ise de bu görevi kabul etmeyeceğini beyan etmiştir\" açıklamasında bulundu.

Bucaspor, Kepoğlu\'nun yerine Algun Erdem\'e takımın başına getirdi.