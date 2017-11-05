Bucaspor'dan hayata dönüş

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Tuzlaspor\'u 3-1 yenerek 3 hafta aradan sonra galip gelen Bucaspor kara bulutları dağıttı. Puanını 8\'e yükselterek nefes alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Mehmet Bulut, bu galibiyetin milat olacağını söyledi. Takımın özgüveninin yerine geldiğini belirten Bulut, \"Artık seri galibiyetlere imza atıp düşme potasında tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Pozitif futbolumuzun sonuca yansıması çok önemli\" diye konuştu.

İlk yarıda skoru 3-0 yaptıklarını ancak ikinci devrede rehavete kapıldıklarını sözlerine ekleyen Bulut, \"Amacımız iyi futbolu 90 dakikaya yaymak. İkinci yarıdaki performansımız beni memnun etmedi. Daha dikkatli olmalıyız\" yorumunu yaptı. Öte yandan Bucasporlu futbolcular ve taraftarlar arasında maç sonu yaşanan gerginlik galibiyete gölge düşürdü. Maraton tribününe sevinmeye giden sarı-lacivertli futbolculara çakmak atılırken, kaptan Emre Toraman futbolseverlere tepki gösterdi.