T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'dan hayata dönüş

  Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

05 Kasım 2017 17:03

 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Tuzlaspor\'u 3-1 yenerek 3 hafta aradan sonra galip gelen Bucaspor kara bulutları dağıttı. Puanını 8\'e yükselterek nefes alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Mehmet Bulut, bu galibiyetin milat olacağını söyledi. Takımın özgüveninin yerine geldiğini belirten Bulut, \"Artık seri galibiyetlere imza atıp düşme potasında tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Pozitif futbolumuzun sonuca yansıması çok önemli\" diye konuştu. 

İlk yarıda skoru 3-0 yaptıklarını ancak ikinci devrede rehavete kapıldıklarını sözlerine ekleyen Bulut, \"Amacımız iyi futbolu 90 dakikaya yaymak. İkinci yarıdaki performansımız beni memnun etmedi. Daha dikkatli olmalıyız\" yorumunu yaptı. Öte yandan Bucasporlu futbolcular ve taraftarlar arasında maç sonu yaşanan gerginlik galibiyete gölge düşürdü. Maraton tribününe sevinmeye giden sarı-lacivertli futbolculara çakmak atılırken, kaptan Emre Toraman futbolseverlere tepki gösterdi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupTuzlasporBucasporPuanınıTeknik Direktör Mehmet BulutTakımınBulutHaftalardırPozitifDahaBucasporluMaratonEmre Toraman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24