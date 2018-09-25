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Spor

Bucaspor'da yönetim devrede

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme hattından çıkamayan Bucaspor'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti

25 Eylül 2018 14:33

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geride kalan 4 haftada sadece 2 puan toplayıp düşme hattından çıkamayan Bucaspor\'da yönetim kötü gidişi durdurmak için harekete geçti. 
Başkan Cihan Aktaş ve yöneticilerin teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile bir araya geldiği ve deneyimli teknik adamdan geniş çapta bir rapor istediği vurgulandı. Takım içindeki sıkıntıları ve ihtiyaçları öğrenmek isteyen Aktaş\'ın genç futbolcuların motivasyonunu sağlamak için psikolog desteği de sağlayacağı bildirildi. Teknik ekip ve futbolculara güvenini yineleyen Aktaş\'ın, \"Biz her zaman yanınızdayız. Sadece futbola odaklanın. Mutlaka başarılı sonuçlar alacağız. Sıkıntı varsa çözeriz, yeter ki en iyi şekilde sahaya konsantre olun\" dediği ifade edildi. 
 

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