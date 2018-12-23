Bucaspor'da yoğun mesai

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezonun ikinci yarısında düşme hattından kurtulmanın planlarını yapan Bucaspor\'da yönetim hem transfer yasağını kaldırmak hem de yeni teknik direktörünü bulmak için yoğun mesai harcıyor.

Son olarak Şile Yıldızspor\'da görev yapan teknik direktör Adnan Özbağcı ile söz kesen başkan Cihan Aktaş\'ın transfer tahtasını açmak için borçlu olunan eski futbolcuları İzmir\'e davet ettiği öğrenildi. Oyuncularla yemekte bir araya gelmeyi planlayan Aktaş\'ın futbolculardan muvafakatname alıp sorunu çözeceği ifade edildi. Çoğu Buca\'dan yetişen oyuncuların da fedakarlıklarda bulunacağı ve yasağı kaldırmak için kulübe destek vereceği açıklandı.

