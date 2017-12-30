Bucaspor'da yaprak dökümü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralarda yer alan, maddi açıdan da zor günler geçiren Bucaspor\'da kadro dışı kalan sağ bek Murat Akyüz\'ün ardından kaleci Mert Özyiğit ve orta saha Şenol Akın\'la yollar resmen ayrıldı. Bucaspor altyapısından yetişen Mert\'in alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle eşyalarını toplayıp Kaynaklar Tesisleri\'ni terk ettiği belirtildi. Sözleşmesini de tek taraflı fesheden 23 yaşındaki eldivenin, 9 yıllık Bucaspor macerası bitti. Bucaspor\'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü formasına kavuşamayan, uzun süredir ayrılmaya çalışan Şenol ile de karşılıklı olarak anlaşıldığı öğrenildi.