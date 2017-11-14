Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Amed Sportif deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Bucaspor\'da Veli şoku yaşanıyor. Maçta ikili mücadele sonunda sol kaşı açılan ve 8 dikiş atılan tecrübeli stoperin Pazar günü Yeni Buca Stadı\'nda oynanacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakasına yetişemeyeceği öğrenildi. Veli\'den gelen kötü haberle sarsılan kurmayların cezası sona eren Uğurcan\'a ilk 11\'de şans vereceği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Bulut, şartlar ne olursa olsun Bodrumspor\'u yeneceklerini söyledi.