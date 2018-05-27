Bucaspor'da Uğurcan korkusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Gelecek sezon 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor, altyapısından yetiştirdiği Uğurcan Yazğılı\'yı kaybetme korkusu yaşıyor. Stoperde ve orta sahada görev yapan genç oyuncunun 64 bin TL alacağı için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiği öğrenilirken, sürenin 1 Haziran\'da sona ereceği belirtildi. Ödeme yapılmaması durumunda 1.5 milyon TL değer biçilen Uğurcan\'ın 1 Haziran\'da serbest kalacağı açıklandı. Uğurcan\'ın bedava elden gitmemesi için yönetimin kaynak arayışlarına başladığı kaydedildi. Bucaspor\'da istifa eden Başkan Ahmet Doğan\'ın genel kurul kararı almasının ardından 10 günlük süre geçti. Ancak şu ana kadar başkanlığa adaylığını açıklayan olmadı.