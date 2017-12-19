Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son olarak Etimesgut Belediyespor\'a deplasmanda 3-0 yenilerek ilk yarıyı düşme potasının bir basamak üzerinde bitiren Bucaspor\'da 4 futbolcu daha alacakları için Futbol Federasyonu\'nun yolunu tuttu.

Daha önce kaleci Mert, Emin, Ahmet ve İlyas, kulübe TFF yoluyla ihtarname gönderirken şimdi de Sancar, Abdullah, Emre Özkan ve Murat\'ın evrakı yönetime ulaştı.

Futbolcuların geçen sezondan da alacakları olduğu bildirildi. Şu ana kadar 8 oyuncusu TFF\'ye giden Bucaspor\'da diğer futbolcuların da sırada olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan, futbolcuların ihtarname çekmesinin doğal olduğunu söyledi. Doğan, \"Öncelikle takımda kalacak ve gidecekleri belirleyeceğiz. Bunu netleştirdikten sonra yönetim olarak zaten gerekeni yaparız\" diye konuştu.