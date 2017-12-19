T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilerek ilk yarıyı düşme potasının bir basamak üzerinde bitiren Bucaspor'da 4 futbolcu daha alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttu

19 Aralık 2017 15:00

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son olarak Etimesgut Belediyespor\'a deplasmanda 3-0 yenilerek ilk yarıyı düşme potasının bir basamak üzerinde bitiren Bucaspor\'da 4 futbolcu daha alacakları için Futbol Federasyonu\'nun yolunu tuttu.
Daha önce kaleci Mert, Emin, Ahmet ve İlyas, kulübe TFF yoluyla ihtarname gönderirken şimdi de Sancar, Abdullah, Emre Özkan ve Murat\'ın evrakı yönetime ulaştı.
Futbolcuların geçen sezondan da alacakları olduğu bildirildi. Şu ana kadar 8 oyuncusu TFF\'ye giden Bucaspor\'da diğer futbolcuların da sırada olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan, futbolcuların ihtarname çekmesinin doğal olduğunu söyledi. Doğan, \"Öncelikle takımda kalacak ve gidecekleri belirleyeceğiz. Bunu netleştirdikten sonra yönetim olarak zaten gerekeni yaparız\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA TFFLig Kırmızı GrupEtimesgut BelediyesporBucasporFutbol FederasyonuDahaMert Emin AhmetTFFSancar Abdullah EmreMuratFutbolcularınBaşkan Ahmet DoğanDoğanBunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24