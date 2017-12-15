Bucaspor'da Sümbül rüzgarı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 3-1\'lik Kastamonuspor 1966 galibiyetinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası\'nda da Süper Lig ekibi Sivasspor\'u 1-0 yenerek tur atlayan Bucaspor\'da takımı sahaya çıkaran Antrenör Aytekin Sümbül, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Teknik Direktör Mehmet Bulut\'un istifasıyla 2 haftadır takımı çalıştıran Sümbül, daha önce de sarı-lacivertlileri Mersin İdmanyurdu maçında sahaya çıkardı. O dönem yine sezona başlanan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'ın görevden ayrılmasının ardından Mersin İdmanyurdu maçında görev alan Sümbül, sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Bucaspor\'un başında 3\'te 3 yapan genç çalıştırıcının bu hafta deplasmanda oynanacak Etimesgut Belediyespor maçında alınacak başarılı sonuca göre Fırtına\'da teknik direktör olarak göreve başlayacağı bildirildi. Futbolcularla çok iyi iletişim kuran Sümbül, Kastamonuspor ve Sivasspor maçlarında oynattığı futbolla da beğeni topladı. Yönetimin büyük çoğunluğunun da Sümbül\'le yola devam edilmesinden yana tavır sergilediği ifade edildi. Bucaspor\'da futbol oynadıktan sonra, sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine saşlayan genç çalıştırıcı, Fırtına\'da U14, U15 ve U19 takımlarında teknik sorumlu olarak çalıştı.

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