Bucaspor'da sular duruldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Turgutluspor\'a 3-0 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Bucaspor\'da Başkan Cihan Aktaş istifasını geri çekerken, 85 bin Euro ödeme yapılması gereken Kevin Pariente\'nin avukatlarıyla anlaşma sağlandı. FIFA\'dan gelmesi muhtemel eksi 6 puan silme ve küme düşürülme cezasının şimdilik önüne geçen yönetim, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile acil sorunları çözmek için el ele verdi.

Başkan Cihan Aktaş yaptığı açıklamada, \"Belediyemizin geçmişte olduğu gibi en büyük çözüm ortağımız olması için güzel bir adım attık. Çözümler için umutlanıyorum. Herkesin bu çorbada bir tuzunun olmasını bekliyoruz. Sayın Levent Piriştina\'nın şahsi olarak insiyatif alacağını bilmek güzel. Bugün birlikteyiz ve gelecekte de Bucaspor için taraftarımızla, yönetimimizle ve belediyemizle birlik olacağız\" ifadelerini kullandı.