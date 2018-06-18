Bucaspor'da Saruhan ve Devrim gidiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da kadro bir bir dağılıyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden altyapısından çıkardığı kaleci Hüseyin, Abdullah, Sancar, Uğurcan, Ömer ve İbrahim\'i kaybeden Fırtına\'da alacakları için Futbol Federasyonu\'nun yolunu tutan Saruhan ile Devrim de yarın itibarıyla serbest kalacak. Geçen hafta İrfan Bal başkanlığında seçilen yönetim kurulu, Saruhan\'a 94, Devrim\'e ise 22 bin TL ödemezse oyuncular bonservislerini alacak.

Hem ekonomik hem de idari yönden büyük belirsizlikler yaşayan İzmir ekibinde yeni sezon öncesi adeta oyuncu kalmayacak. Bucaspor\'la 2016-17 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Saruhan, geçen sene 29 lig, 6 kupa maçına çıktı. Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu 4 gol attı. Sezon içinde profesyonel olan ön libero Devrim ise 2\'nci Lig\'de 8 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezon bitiminde kadronun tecrübeli isimleri İlyas, Emre Toraman, Onur ve Emre Özkan da serbest kalmıştı.