Bucaspor'da Saruhan formayı kaptı

İZMİR, (DHA)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da genç orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkça, son haftalarda ilk 11\'in değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Sezon öncesi kampta takım arkadaşı Hasan Kaşıkara\'nın burnunu kırması nedeniyle kadro dışı kalan Saruhan, affedildikten sonra yeniden formasına kavuştu. İlk 3 haftada kadroda yer almayan, daha sonraki 3 maçta yedek soyunan 21 yaşındaki oyuncu, son 4 müsabakada ilk 11\'de görev aldı. Transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle anılan Saruhan\'ın 1 golü bulunuyor.