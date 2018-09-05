Bucaspor'da Saruhan belirsizliği

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk hafta maçında Anagold 24Erzincanspor\'la 1-1 berabere kalan Bucaspor\'da takım arkadaşı Hasan Kaşıkara\'nın burnunu kırdığı için süresiz kadro dışı kalan ve transfer döneminde de satılamayan Saruhan Fındıkçı\'nın durumu belirsizliğini koruyor. Şu an takımdan ayrı çalışan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takıma dönüp dönmeyeceğinin 1 ay sonra belirleneceğini ifade eden teknik direktör Yüksel Kepoğlu, Saruhan\'a açık kapı bıraktı.

Kepoğlu, \"Takımımızın hepsi akademimizden yetişen oyunculardan kurulu. Saruhan da buradan geldi. Disiplini bozan, kavga çıkaran kişileri sadece ben değil arkadaşları da aralarında görmek istemez. Saruhan toparlanıp dönebilir\" dedi.

Kavgada burnu kırılan ve maskeyle Erzincanspor karşısına çıkan Hasan\'a ise taraftarlar destek verdi. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda futbolseverler, \"Hasan\'ı bu hale getiren Saruhan\'dır. O\'nun kadro dışı kalmaya devam etmesini istiyoruz\" ifadelerine yer verdi.