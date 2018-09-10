Bucaspor'da Saruhan affedildi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor\'a 1-0 yenilen Bucaspor\'da yaz döneminde süresiz kadro dışı kalan Saruhan Fındıkçı affedildi.

Sezon başı hazırlık kampında golcü Hasan Kaşıkara ile kavga edip takım arkadaşının burnunu kıran Saruhan, yönetim tarafından yeniden takıma dahil edildi. Kaynaklar Tesisleri\'ne gelip Hasan Kaşıkara, takım arkadaşları ve teknik ekipten özür dileyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Bucaspor yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın kulübe takım otobüsü tahsis ettiğini de duyurdu. Açıklamada, \"Yeni yönetimiyle birlikte atağa kalkan kulübümüze ilk destek Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Piriştina\'dan geldi. Başkan Piriştina, A takımımıza otobüs tahsis ederek kulübümüzün önemli bir eksikliğini giderdi. Sayın Levent Piriştina\'ya teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devam etmesini diliyoruz\" ifadeleri kullanıldı.

