T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Saruhan affedildi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Payasspor'a 1-0 yenilen Bucaspor'da yaz döneminde süresiz kadro dışı kalan Saruhan Fındıkçı affedildi

10 Eylül 2018 15:07

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor\'a 1-0 yenilen Bucaspor\'da yaz döneminde süresiz kadro dışı kalan Saruhan Fındıkçı affedildi. 
Sezon başı hazırlık kampında golcü Hasan Kaşıkara ile kavga edip takım arkadaşının burnunu kıran Saruhan, yönetim tarafından yeniden takıma dahil edildi. Kaynaklar Tesisleri\'ne gelip Hasan Kaşıkara, takım arkadaşları ve teknik ekipten özür dileyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı bildirildi. 
Bucaspor yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın kulübe takım otobüsü tahsis ettiğini de duyurdu. Açıklamada, \"Yeni yönetimiyle birlikte atağa kalkan kulübümüze ilk destek Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Piriştina\'dan geldi. Başkan Piriştina, A takımımıza otobüs tahsis ederek kulübümüzün önemli bir eksikliğini giderdi. Sayın Levent Piriştina\'ya teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devam etmesini diliyoruz\" ifadeleri kullanıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLigGrup PayassporBucasporSaruhan FındıkçıHasan KaşıkaraSaruhanKaynaklar TesisleriBuca Belediye Başkanı Levent PiriştinaAçıklamadaBuca Belediye Başkanı Sayın Levent PiriştinaBaşkan Piriştina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24