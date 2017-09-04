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Spor

Bucaspor'da rotasyon

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Keçiörengücü'ne 3-2 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın, Eyüpspor deplasmanında rotasyona gideceği öğrenildi

04 Eylül 2017 13:58

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Keçiörengücü\'ne 3-2 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Bucaspor\'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'ın, Eyüpspor deplasmanında rotasyona gideceği öğrenildi. Keçiörengücü karşısında özellikle orta saha ve savunmanın performansından memnun kalmadığı belirtilen genç teknik adamın, stoperde Uğurcan\'ın yerine Emre Toraman\'ı, orta sahada da Atakan\'ın yerine Onur Alkan\'ı oynatacağı bildirildi. 
Takımla ipleri koparan Erkan\'dan da yararlanamayacak olan Ahmet Yıldırım\'ın sol kanatta Zafer\'e şans tanıyacağı ifade edildi. Sezona kötü başladıklarını ancak toparlanacaklarını belirten teknik adam, \"Elimizde çok değerli oyuncular var. Eyüpspor maçıyla gerçek gücümüzü ortaya koyacağız. Hedefimiz kesinlekle ilk 5 olacak\" diye konuştu. Fırtına\'da sezon başında gerçekleşen hazırlık kampında sağ omzu çıkan orta saha Şenol da iyileşti.   

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