Bucaspor'da Özbağcı sesleri

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve teknik direktör Algun Erdem\'le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Adnan Özbağcı\'yla anlaşma aşamasına geldi. Hakan Şapçı, Ali Eren Beşerler, Yavuz İncedal ve Erman Güraçar gibi isimlerle de görüşen Başkan Cihan Aktaş\'ın Özbağcı\'da karar kıldığı bildirildi. Altay, Altınordu, Torbalıspor, Bergama Belediyespor ve Şile Yıldızspor\'u çalıştıran Adnan Özbağcı\'nın bu hafta resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.