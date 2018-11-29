Bucaspor'da Ömer şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta cumartesi günü alt sıralardan kurtulma yolundaki en önemli rakiplerinden Gölcükspor\'la deplasmanda karşılaşacak Bucaspor\'da Ömer Kanberoğlu\'nun sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Fatsa Belediyespor karşılaşmasında defans oyuncusu olmasına rağmen santrforda görev yapan ve 90+4\'üncü dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren Ömer\'in sol üst baldırında sorun olduğu belirtildi. Teknik direktör Algun Erdem, genç oyuncunun hafta başında antrenmanda sakatlanıp çalışmalara katılmadığını belirterek, \"Barış ve İsa aramıza döndü. Ancak bu sefer Ömer\'in sakatlığı ile sarsıldık. Oyuncumuzun MR\'ı çekilecek. Umarım çok ciddi bir soruna rastlamayız\" dedi.

