Bucaspor'da Murat feshetti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da tecrübeli oyuncu Murat Akyüz\'le yollar resmen ayrıldı.

Sezon ortasında süresiz kadro dışı bırakılan ve alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çeken 36 yaşındaki sağ bekin sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi. Murat\'la birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Zafer Çevik ve Mehmet İncebacak\'a af çıkmadı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında iki futbolcunun A takıma dönmemesi kararı çıktı. Bucaspor\'da alacakları için TFF\'ye giden orta saha oyuncuları Ahmet Tamet ve Emin Aladağ\'a ise paralarının yatırılmayacağı, iki futbolcuyla sezonun ikinci devresinde yola devam edilmeyeceği öğrenildi. TFF\'ye giden diğer bir oyuncu golcü zBurak Aydın\'la ise uzlaşma sağlandı. Burak\'a parası yatırıldı, oyuncunun serbest kalması engellendi.