Bucaspor'da Murat döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden devre arasında Mert, Veli, Emin, Zafer, Burak, Alpay gibi as futbolcularını kaybeden, Atakan\'ı ise Göztepe\'ye satıp 800 bin TL bonservis geliri elde eden Bucaspor, transfer döneminin son gününde sözleşmesini fesheden Murat Akyüz\'ü takıma döndürdü. Tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmede yönetim, alacakları konusunda Murat\'a güvence verdi. Başka bir kulübe gitmeyen 37 yaşındaki sağ bek, tekrar sarı-lacivertlilere geldi. Bucaspor dün gece geç saatlerde Murat\'ın lisansını çıkardı. Buca\'nın takıma dönmesini istediği isimlerden Zafer ise son gün Bergama Belediyespor\'a transfer oldu. Teknik direktör Aytekin Sümbül, birçok oyuncunun takımdan ayrıldığını ancak mevcut kadronun en iyi şekilde mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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