Bucaspor'da kulisler hareketli

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Bucaspor\'da 4-11 Haziran tarihinde gerçekleşecek genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmaması camiayı endişelendirirken, eski yönetici Okan Bulut\'un liste hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde eski başkan Hüsnü Kaya yönetiminde yer alan işadamı Bulut\'un, istifa eden başkan Ahmet Doğan\'la görüştüğü ve tarafların fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. Kulübün mali tablosu hakkında bilgiler alan Okan Bulut\'un ilçenin desteğini alması durumunda başkan adaylığını açıklayacağı kaydedildi. Mevcut başkan Ahmet Doğan, kulübün kayyuma gitmemesi için aday çıkmazsa yeniden taşın altına elini koyabileceğini açıklamış, Bucaspor için mücadele edecek her başkan adayını destekleyeceklerini söylemişti.

