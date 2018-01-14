T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da kritik pazartesi

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan, sağ bek Sancar ve golcü Burak'la henüz anlaşma sağlanamadı

14 Ocak 2018 16:50

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan, sağ bek Sancar ve golcü Burak\'la henüz anlaşma sağlanamadı.
Serbest kalma hakkına sahip olan 3 futbolcuyla yarın Başkan Ahmet Doğan\'ın bir araya geleceği belirtildi. Oyunculara teklif sunacak Doğan, \"Emre, Burak ve Sancar\'ın durumları yarın (pazartesi) netlik kazanacak. Perşembe günü evimizde Galatasaray\'la oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesi soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Futbolcularla anlaşacağımıza inanıyorum\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupBucasporTürkiye Futbol Federasyonu TFF aracılığıEmreSancarBurakSerbestBaşkan Ahmet DoğanOyuncularaDoğanPerşembeGalatasarayZiraat Türkiye KupasıFutbolcularla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24