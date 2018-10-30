Bucaspor'da kenetlenme zamanı

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Karacabey Belediyespor\'u 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Bucaspor\'da Başkan Cihan Aktaş, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Genç kadronun tecrübe eksikliği nedeniyle puan kayıpları yaşadığını ancak şanssızlıkları geride bıraktıklarını belirten Aktaş, \"Bu galibiyetin seriye dönüşmesi için desteğe ve zamana ihtiyaç duyuyoruz. Unutulan ve unutturulan Bucaspor ruhunu yeniden kazanmak ve yeşertmek için kenetlenme zamanının geldiğine inanıyoruz. Bucaspor hepimizin. Küskünlükleri geride bırakıp kulübe sahip çıkmalıyız. El birliği ile Bucaspor\'umuzu ait olduğu yere birlikte taşıyalım\" dedi.

Pazar günü deplasmanda Ankara Adliyespor\'la karşılaşacak sarı lacivertli ekipte cezalı Barış Tensi dışında eksik yok.